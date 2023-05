Fiorentina e la doppia finale, ma non è la prima volta: il precedente

Saranno due settimane di fuoco per la Fiorentina . Il club viola, infatti, disputerà nel giro di 15 giorni, due partite che potrebbero potenzialmente portare in bacheca due trofei: la finale di Coppa Italia contro l' Inter , in programma mercoledì, e la finale di Conference League contro il West Ham , che si disputerà il 7 giugno a Praga. Ma non è la prima volta che la Fiorentina disputa due finali in una stessa stagione.

Fiorentina e la doppia finale: il precedente

Il club viola avrà così la possibilità di arricchire il proprio palmares con due trofei, uno nazionale ed uno europeo. Ma non è la prima volta nella sua storia che la società ha questa opportunità. Il precedente risale al 1961, quando la Fiorentina si qualificò per la finale di Coppa Italia e per quella di Coppa delle Coppe (alla sua prima edizione). Dapprima si disputò la gara europea, di fronte i Rangers di Glasgow. I viola riuscirono a trionfare grazie a due successi tra andata e ritorno: il primo atto, il 17 maggio all'Ibrox Stadium, terminò 0-2 con la doppietta di Milan. La seconda sfida si giocò il 27 maggio al comunale (oggi Artemio Franchi), con la Fiorentina che riuscì ad imporsi per 2-1 con le reti di Milan e Hamrin. L'11 giugno, ancora al Comunale, la finale di Coppa Italia contro la Lazio: anche in quel caso i viola si imposero con 2 gol, firmati da Petris e dal solito Milan. A 62 anni di distanza, la Fiorentina giocherà ancora una volta due finali, nel tentativo di ripetere l'impresa del 1961 vincendo, anche in questo caso, entrambe le coppe.