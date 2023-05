Fiorentina, finale Coppa Italia: cosa fanno i protagonisti del 2014?

Manca sempre meno a Fiorentina-Inter e una domanda sorge spontanea: la viola quando ha giocato l'ultima finale? Dobbiamo fare un piccolo passetto indetro al 2014. L'avversario era il Napoli e la partita fu rovinata dal tragico episodio che coinvolse Ciro Esposito. Parlando ci campo, in nove anni è cambiato quasi tutto nel club toscano: in primis il presidente, Rocco Commisso e non Della Valle. Invece i calciatori che fine hanno fatto?

Fiorentina, dove giocano i protagonisti della Coppa Italia del 2014

Nessuno di quei protagonisti indossa più la maglia viola: c’è chi è andato a giocare altrove, chi ha smesso e chi invece oggi allena proprio le giovanili della Fiorentina. Partendo dal portiere, Neto gioca nel Bournemouth in Premier League. La carriera di Tomovic, allora terzino destro titolare, non è proseguita come le attese e adesso milita nell’Aek Larnaca a Cipro. Gonzalo Rodriguez ha lasciato il calcio e fa l'allenatore di squadre giovanili in Argentina. L'ex compagno di reparto, Savic, fa parte della rosa dell'Atletico Madrid. Il terzino sinistro Pasqual invece ormai siamo abituati a sentirlo in tv. Passando al centrocampo, Aquilani allena oggi la Primavera della Fiorentina, mentre Pizarro e Vargas si sono ritirati. Borja Valero gioca tra i dilettanti del Centro Storico Lebowski e fa il commentatore sportivo in tv. Passando all'attacco: Joaquin si trova al Betis, ma a fine anno appenderà gli scarpini, mentre Ilicic gioca in Slovenia con il Maribor. I subentrati in quella partita furono Matri, ora sulle poltrone di Dazn, Mati Fernandez che ha annunciato l'addio al calcio e Giuseppe Rossi, ora alla Spal. Allenatore ovviamente Montella, ora all’Adana Demirspor in Turchia.