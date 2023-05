Commisso blinda Italiano dal calciomercato: "Lasciatelo stare"

Prima del calcio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, Rocco Commisso si è presentato ai microfoni per parlare della situazione dei viola e per fare un resoconto della stagione che si sta per concludere. Commisso ha dichiarato: "I ragazzi hanno lavorato molto forte quest'anno, alla fine di questa stagione le partite giocate saranno 60. Penso che non si sia mai vista una cosa così in Italia. Ora ce ne mancano quattro, speriamo di finire al meglio".