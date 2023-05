Fiorentina-Inter, Italiano: Campioni come Lautaro regalano trofei

ROMA - " Siamo partiti molto bene , dopo il primo gol abbiamo creato occasioni per raddoppiare e poi su una situazione a nostro favore abbiamo concesso la ripartenza dove è nato l'1-1 e potevamo evitarlo . Ma giocavamo contro la finalista di Champions, con un campione là davanti che si è inventato un gran gol. C'è rammarico, perché abbiamo giocato alla pari contro una squadra strepitosa. Non possiamo mollare, abbiamo ancora una finale e due partite di campionato e dobbiamo restare concentrati". È l'analisi di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina sconfitta in finale di Coppa Italia 2-1 dall'Inter , ai microfoni di Mediaset: "Siamo abituati ad archiviare e ripartire dopo una sconfitta. Ai ragazzi ho detto che quando si lotta, si suda e si gioca col cuore non si perde mai . Alza la Coppa l'Inter, ma noi torniamo a casa con onore. Non potremo commettere gli errori commessi oggi nelle prossime partite, ma giocando così metteremo in difficoltà tutti i nostri avversari".

Italiano su Fiorentina-Inter, la Conference, Cabral e Jovic

"I dettagli sono importanti nelle gare secche, quando giochi contro campioni che al primo errore ti castigano. Eravamo partiti benissimo e ci siamo disuniti solo in quei dieci minuti. Questi calciatori hanno una qualità che fa sì che poi siano loro ad alzare il trofeo, ma penso che la Fiorentina oggi abbia fatto una grandissima figura. Quando si suda e si onora la maglia bisogna solo fare i complimenti, anche se siamo dispiaciuti, perché avremmo voluto tanto alzare questa Coppa. Cabral lo farei rigiocare col senno di poi? Arriva da un buon momento, si sacrifica e aiuta anche quando non segna, è normale che non puoi fare quello che vuoi contro tre difensore come quelli dell'Inter. Ha faticato, ha avuto pochi spazi, ma ci può stare. Certo, avere più freddezza, in partite così, aiuta... Anche Jovic ha fatto bene quando è entrato. Per tutto l'anno sono stati i trascinatori, è giusto dare loro spazio. E quando fanno prestazioni così l'allenatore non può dire niente", conclude Italiano.