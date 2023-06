“Marsiglia su Italiano dopo l’addio di Tudor”: parte il domino allenatori

Marsiglia su Italiano, piace Palladino

Difficile non far rimpiangere l'allenatore croato, autore di una grande stagione che ha portato l'OM al terzo posto in Ligue 1. Per la stampa francese, il Marsiglia sarebbe alla ricerca di un allenatore con gli stessi principi di Tudor: valori di lavoro e rigore. Secondo L'Equipe, sarebbero tre i tecnici al vaglio del club francese: Marcelino, Marcelo Gallardo e Vincenzo Italiano, con quest'ultimo protagonista di una strepitosa cavalcata con la sua Fiorentina, portando la squadra in finale di Coppa Italia e di Conference League. Ma Italiano potrebbe non essere l'unico allenatore della Serie A sul taccuino dell'OM: per Footmercato, infatti, interesserebbe anche Raffaele Palladino, trascinatore del Monza vera sorpresa del campionato italiano. Se Tudor potrebbe riaffacciarsi in Italia, e precisamente alla Juve, il Marsiglia dal canto suo pensa a rimpiazzarlo, provando a "rubare" un tecnico di prestigio alla Serie A.