Italiano: "A Praga con entusiasmo, sarebbe la ciliegina sulla torta"

La Fiorentina vince nell'ultima giornata di Serie A imponendosi in casa del Sassuolo con il risultato di 3-1. La prestazione e il successo fanno ben sperare i tifosi viola in vista della finale di Conference League contro il West Ham che si giocherà mercoledì 7 giugno all'Eden Arena di Praga. Al termine del match Vincenzo Italiano ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto, vincere oggi e presentarsi a Praga con tutto l’entusiasmo che ci trasmettono i tifosi era il nostro obiettivo. Chiudiamo un girone di ritorno straordinario, ora concentriamoci per l’ultimo chilometro. Sarà difficile ma dovevamo arrivarci con questo tipo di mentalità ed entusiasmo".

Fiorentina, Italiano su Gonzalez e Castrovilli

Il tecnico viola ha proseguito: "Non si può abbandonare nessuna competizione, se inizi a far male ti trascini poca fiducia. Noi da un bel po’ siamo riusciti a rendere ovunque e siamo felicissimi. È difficile tenere alta l’asticella, aver perso la prima finale e ripartire come abbiamo fatto noi non è facile. Ci vorrà tanta concentrazione e tanto sacrificio, i ragazzi hanno risposto alla grande. Questo è l’atteggiamento che deve avere una squadra che deve ancora sognare e che può mettere la ciliegina sulla torta" per poi dichiarare: "Gonzalez? Mi auguro sia solo una botta. Castrovilli si è spaventato, ha avuto un movimento al ginocchio ma sembra tutto a posto". Infine, sempre sulla finale di Conference: "Sappiamo di affrontare una squadra forte, piena di giocatori di alto livello e un allenatore forte. Cercherò di fare il massimo".