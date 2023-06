Aquilani: "Ultima in Primavera, grazie Fiorentina". C'è il Pisa?

La delusione sul volto è ancora tanta e non potrebbe essere altrimenti per Alberto Aquilani dopo aver perso una finale scudetto al 122'. Il gol di Hasic, per il Lecce, ha rotto gli indugi quando tutto sembrava ormai pronto per i calci di rigore. L'allenatore viola ha vissuto tre stagioni positive sulla panchina della Fiorentina Primavera. Un percorso che ha portato la squadra a vincere cinque trofei (3 Coppa Italia e 2 Supercoppa) e ritrovare le fasi finali dopo diversi anni d'assenza. Nonostante l'amaro in bocca per la sconfitta l'allenatore ha elogiato i suoi ragazzi e la strada fatta, lasciando spazio anche al suo futuro. Resterà ancora sulla panchina della Fiorentina? Difficile, anche perché il richiamo del calcio dei grandi è forte e negli ultimi giorni sarebbe finito nella lista di Kolarov da proporre a Knaster per il Pisa.