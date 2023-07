Stadio Fiorentina, Barone getta la spugna: "Per noi è un capitolo chiuso"

" Il capitolo stadio per noi è chiuso e non si riaprirà più". Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone , nel corso di una visita del quotidiano "La Repubblica", edizione di Firenze, all'interno del futuro centro sportivo della squadra toscana, il Viola Park, sede del prossimo ritiro estivo gigliato, parlando anche del possibile trasloco dall'annata 2024-2025 della formazione guidata da Vincenzo Italiano, durante i lavori di restyling dello stadio Franchi.

"Vogliamo continuare a giocare al Franchi, non vogliamo spostarci. Andando a giocare al Padovani la Fiorentina rischia di perdere più di 10 milioni all'anno e oggi non ci possiamo permettere tutto questo. Non sappiamo neanche quanto dovremo stare lontani dal Franchi"

Fiorentina, Barone sullo stadio: "Per noi il capitolo è chiuso"

"E poi chi metterà i soldi per adeguare l'impianto provvisorio? Non conosco ancora i dettagli del progetto. La Fiorentina non metterà neanche un euro", ha aggiunto il dirigente viola. "Neanche sul progetto del Franchi dove a oggi, mi dispiace dirlo per il rapporto che ho con il sindaco Nardella, vedo solo nubi. Adesso attendiamo risposte e nel frattempo ci godiamo il Viola Park", ha concluso Barone.