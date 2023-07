Fiorentina, Barone: "Per la Conference League aspettiamo l'Uefa"

"Stiamo aspettando la decisione della Uefa per giocare in Conference League, intanto è bello ed emozionante vedere i giocatori arrivare ed allenarsi al Viola Park. L'avventura e il sogno in cui abbiamo creduto è reale". Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, in occasione del primo giorno del ritiro nel nuovo 'Viola Park' a Bagno a Ripoli. "Questo centro sportivo è un sogno diventato realtà stamattina. I giocatori li ho visti tutti bene, entusiasti di iniziare", ha aggiunto. "I nostri obiettivi sono di migliorare sempre e dunque di fare meglio di quanto fatto l'anno scorso. Piano piano inizieremo a far crescere questo gruppo", ha detto ancora Barone.