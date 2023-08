Arthur: "Convinto al 100% di aver fatto la scelta giusta". Su Italiano...

Arthur, centrocampista della Fiorentina arrivato in prestito dalla Juventus, è stato intervistato dai microfoni di Sport Mediaset. Il brasiliano ha parlato della sua nuova avventura in viola, dopo il primo gol arrivato in amichevole contro il Grosseto.

Durante l'intervista, Arthur ha dichiarato: "Mi piace tantissimo qui, già conoscevo qualcuno della squadra. E' più facile arrivare in un posto se conosci già qualcuno, mi trovo molto bene e ho voglia di imparare, di iniziare subito il campionato". Poi sulle sue condizioni fisiche ha aggiunto: "Ho imparato molto da quell'infortunio. E' stata una stagione molto difficile, ero al Liverpool con voglia di giocare e fare bene, ma ora fisicamente mi sento molto bene. Qua c'è una struttura incredibile, sto bene sia fisicamente che psicologicamente. L'infortunio è il passato". Così Arthur su Italiano Sul tecnico viola che lo ha fortemente voluto a Firenze, Arthur ha dichiarato: "Non lo conoscevo di persona, ma avevo guardato le partite della sua squadra e mi piace come gioca. La Fiorentina ha fatto una bella stagione l'anno scorso e quando si è presentata l'occasione di venire qua sono stato felice, sapevo cosa avrei trovato. Poi mi ha chiamato il mister, dopo che ho parlato con lui ero sicuro al 100% che questo sarebbe stato il posto giusto. Abbiamo parlato tanto, lui è stato bravissimo con me e ora posso imparare con lui".

Arthur: "Firenze è il posto giusto" Su cosa rappresenta per lui Firenze e la Fiorentina, Arthur ha aggiunto: "Sono stato felice quando mi hanno contattato. La scorsa hanno fatto una stagione bellissima. Dopo aver parlato col mister sapevo che sarebbe stato il posto giusto, questo è un club bellissimo con un centro di allenamento stupendo. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, anche per la storia del club e per chi lavora qua. C'è fame di vincere e ce l'ho anche io".

