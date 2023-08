Arthur brilla ma la Fiorentina cade contro il Newcastle di Tonali

Non basta Arthur alla Fiorentina per evitare la sconfitta al St James' Park contro il Newcastle , nella prima partita della mini tournée inglese dei viola. La quartultima amichevole precampionato disputata dagli uomini di Vincenzo Italiano si è conclusa con il risultato finale di 2-0 : gol di Almiron al 38' e Isak all'82'.

Al 25' palo di Gordon. Al 15' un gran lancio del centrocampista brasiliano, ex Juve, aveva permesso a Nico Gonzalez di sfiorare il vantaggio in una partita poi scivolata via all'insegna del predominio territoriale degli inglesi di Tonali, che hanno collezionato anche un numero di occasioni da rete superiore alla Fiorentina.

Amichevoli internazionali: Atalanta, Empoli e Verona ko in Germania

Pomerggio nero per le italiane impegnate in amichevole in Germania. L'Atalanta è uscita sconfitta 4-1 dal test a Berlino contro l'Union. Nerazzurri sotto di tre gol in meno di mezz'ora di gioco: a bersaglio Laidouni (9') e Behrens (25' e 28'). Pasalic accorcia le distanze al 35', ma dopo l'intervallo Fofana chiude i conti (51').

Battuto anche l'Empoli: 2-0 sul campo del Friburgo. Non basta un rigore parato a Gregoritsch da Caprile al 18'. Höler al 33' porta avanti i tedeschi, al 55' il raddoppio che coincide con il riscatto personale di Gregoritsch.

Sconfitta per 3-2 per l'Hellas Verona contro l'Heidenheim, formazione neopromossa in Bundesliga. Scaligeri avanti al 4' con Djuric, all'11' il pareggio di Mainka. Al 25' 1-2 Verona con Ngonge. Nella ripres Pieringer (49') e Kleindienst (59') regalano il successo ai padroni di casa.