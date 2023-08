Italiano, conferenza Genoa-Fiorentina: "Con Gilardino una sana rivalità"

FIRENZE - " Si riparte carichi come sempre, siamo pronti per questa stagione sperando di avere soddisfazioni come in quella passata. Vacanze? Sono stato al mare, da buon siciliano, ho ricaricato le pile, serviva a tutti e siamo pronti a ripartire". Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta al Luigi Ferraris contro il Genoa dell'ex viola Alberto Gilardino.

"Si riparte domani con il campionato dopo un ritiro fatto bene. La scelta di restare qui è stata azzeccata, avevamo timore per il clima e le temperature ed invece abbiamo lavorato bene in una struttura straordinaria. Abbiamo fatto delle ottime amichevoli nonostante qualche risultato non bello ma in questo momento conta la condizione fisica e mettere dentro minuti per far arrivare i ragazzi in forma il prima possibile", aggiunge il tecnico dei toscani.

