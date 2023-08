Arthur, Pradè e la stoccata alla Juve: "Come un cane tenuto in gabbia"

Arthur, Pradè: "Aveva una grandissima voglia di giocare"

Il centrocampista ex Juventus, che in bianconero non ha mai convinto (né con Pirlo, né con Allegri) e che nello scorso anno al Liverpool non ha praticamente mai giocato anche a causa dei suoi problemi fisici, ha dato continuità al suo buon precampionato con una grande prestazione al suo secondo esordio in Serie A. Chi ha voluto parlare della partita del classe 1996 è stato il ds della Fiorentina Daniele Pradè, che ha esaltato il nuovo acquisto: "Arthur è stato come un cane tenuto in gabbia per un periodo di tempo, l’abbiamo riaperta ed è diventato quasi pazzo, aveva una grandissima voglia di giocare".