Commisso incorona la Fiorentina: "Eccezionale col Genoa”. Sul Viola Park...

Il presidente non ha nascosto la sua soddisfazione per il perentorio successo in trasferta contro il Genoa (4-1) con cui gli uomini di Italiano hanno vinto nella prima giornata di Serie A 2023/2024.

Commisso: "Fiorentina eccezionale contro il Genoa"

"La Fiorentina a Genova mi è sembrata eccezionale, eccellente. Da Kayode ai 'vecchietti', come Bonaventura e Biraghi,. tutti hanno giocato un'ottima partita. Sento la vicinanza del popolo viola, purtroppo non posso andare da loro a festeggiare, a trent'anni l'avrei fatto. Abbiamo una squadra che è diventata più forte. Questa stagione va cominciata così come abbiamo finito la scorsa. Ho detto ai giocatori che abbiamo tutto per giocarci ogni partita e vincere più partite possibili" ha esordito Commisso a due giorni l'andata dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna.

Commisso si è soffermato sul 2023. Tempo di bilanci, in tutti i sensi: "Come ricavi è stato il miglior anno della Fiorentina, senza contare le plusvalenze fatte ultimamente. Abbiamo in positivo di 119 milioni: nella storia della Fiorentina non c'è stato mai niente di simile".