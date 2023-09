Fiorentina umiliata, Italiano: "Lavoriamo per non avere più una sera così"

MILANO - Sconfitta netta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano a San Siro contro l'Inter in un match dove i Viola non hanno mai impensierito i padroni di casa. L'allenatore dei toscani ha commentato così la prestazione dei suoi: "Credo fino al loro gol siamo stati in campo, poi non abbiamo più fatto nulla per metterli in difficoltà. Ho cercato di dar fiducia a chi non era al 100%. Speravo che l'aspetto mentale di giovedì potesse nascondere la stanchezza. Non abbiamo risposto alla prima difficoltà. Non siamo questi. Abbiamo tutti sbagliato qualcosa, ora però andiamo per step. L'obiettivo era il playoff".