Italiano avverte Gasperini: L'Atalanta non trova la Fiorentina dell'Inter

FIRENZE - "Per noi domani sarà importante far bene per riscattare l'ultima sconfitta subita prima della sosta". Così questo pomeriggio, parlando ai canali ufficiali della Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano , alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, domani alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, carica i suoi nella speranza di cancellare il 4 a 0 subito prima della sosta al Meazza di Milano contro l'Inter.

Su Fiorentina-Atalanta

"A parte il risultato che dobbiamo cercare di fare, perché i punti sono importanti, dovremo fare una prestazione di qualità. Contro l'Inter non ci siamo espressi come volevamo e come sapevamo e quindi dobbiamo riscattarci e continuare a credere in quello che facciamo. Per vincere bisogna giocare bene e dobbiamo farlo domani, davanti al nostro pubblico. Le sfide con l'Atalanta sono sempre combattute, è una squadra forte e temibile, quindi dovremo avere massima attenzione", conclude Vincenzo Italiano.