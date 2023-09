Arthur, la Fiorentina per riprendersi la Juve: “Mi sento in grado di tornare”

A Firenze per riprendersi la Juve. Nel corso di un'intervista al quotisiano spagnolo AS, Arhtur non ha fatto mistero del suo desiderio di dimostrare tutto il suo valore per provare ad avere un'altra chance in bianconero.

Ceduto lo scorso 22 luglio alla Viola con la formula del prestito di riscatto Arthur ha spiegato: "Ora ho la testa concentrata sulla Fiorentina, ma non dimentico che ho un contratto con la Juventus, che sono un loro giocatore e ho un enorme rispetto per loro. Ho sempre avuto un buon rapporto con loro, ma il mio obbligo è fare bene in questa stagione e vedremo cosa succederà". Arthur e il rilancio alla Fiorentina Arthur ha spiegato: "La verità è che da quando sono arrivato mi sono trovato molto bene. Prima di venire ho parlato con l'allenatore, mi ha detto come voleva che giocasse la squadra ed è così. Quindi, è stato tutto perfetto. Il segreto della mia rinascita? La preparazione. Ho avuto momenti difficili, ma ho continuato a lavorare e ora arriva la parte buona. Lavoro, lavoro, lavoro, e ora è il momento di divertirsi".

Arthur: Fiorentina, Conference League e sogno Champions Arthur ha aggiunto: "Avevo già visto le partite della Fiorentina la scorsa stagione, come giocavano. Ho fatto una buona scelta. La Fiorentina ha avuto un grande anno l'anno scorso conquistando le finali di Coppa Italia e Conference League. Non credo che ci sia pressione, ma c'è voglia di mettere la ciliegina sulla torta visto che sono arrivati due secondi posti. La squadra si è rafforzata molto, ora ha più esperienza. Firenze è una città che respira calcio. Non solo siamo concentrati sulla Conference, ma possiamo vincere titoli e persino andare in Champions League".

