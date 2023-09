Italiano: "Fiorentina, basta il risultato. Sappiamo fare un altro calcio"

Al termine della sfida Vincenzo Italiano ha dichiarato: "Il risultato va bene in questo momento. Ad inizio stagione è importante aggiungere punti alla classifica, ma non abbiamo fatto una partita entusiasmante rispetto a quello che facciamo spesso. Abbiamo visto che quando serve altro i ragazzi sono capaci anche di fare un calcio di un altro tipo. Quando ci siamo messi a 5 dietro era chiaro che serviva portare a casa i tre punti".

Italiano, la forma di Maxime Lopez e le condizioni di Dodò

Italiano ha proseguito: "Martinez Quarta aveva già fatto gol con l'Atalanta, gli abbiamo dato libertà nel momento in cui vede spazio. Bravo lui e bravo anche Bonaventura che gli ha messo una palla stupenda. Lucca ci ha graziati, avevamo Cayode che arrivava dai 90' di Genk ed era molto stanco" per poi concludere con una considerazione su Maxime Lopez e sulle condizioni di Dodò: "Maxime Lopez? Non è facile arrivare ed integrarsi subito con i compagni, in un campo del genere contro una squadra così forte fisicamente. Non è stato facile palleggiare per lui, ma ha un'intelligenza calcistica spiccata e grande dinamismo. Per Dodò sembra qualcosa al ginocchio, gli è girato e non si sa ancora. Vedremo dopo gli esami, mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla di grave".