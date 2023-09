Italiano da record supera Allegri: il sorpasso a distanza di 5 giorni

FROSINONE - La Fiorentina è impegnata questa sera sul campo del Frosinone per chiudere il turno infrasettimanale della 6ª giornata di campionato con Vincenzo Italiano che realizza un nuovo record.

Infatti la formazione titolare scelta dall'allenatore dei Viola per l'incontro di stasera è la numero 113 diversa su 113 partite, battendo il primato registrato Massimiliano Allegri con la Juventus meno di una settimana fa. Tornato in bianconero nell'estate del 2021, il tecnico livornese aveva schierato sempre formazioni diverse, fino a Sassuolo-Juve: in quell'occasione ha impiegato dal 1' gli stessi undici di Juve-Lazio del sabato precedente.

La striscia di formazioni titolari diverse consecutive dell'allenatore bianconero si era fermata nella trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo.