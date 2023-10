Italiano: "Fiorentina, cresci come Duncan. Beltran e il gol di Nzola..."

FIRENZE - La Fiorentina chiude la 7ª giornata del campionato battendo per 3-0 il Cagliari e portandoi al 4° posto ma pari punti (13) con Juventus e Napoli. Per i Viola terzo successo nelle ultime quattro partite, le parole dell'allenatore Vincenzo Italiano : “Siamo partiti come a Frosinone, forte, cercando di aggredire gli avversari e far valere il fattore campo. E con tanta qualità. Nel secondo tempo però nel proteggere il risultato e rallentare dobbiamo crescere, perché lo si può fare nella metà campo avversaria. Far punti è importante e siamo contenti”.

Sulla classifica

"Se cresciamo e miglioriamo in alcuni aspetti, nella concretezza ed essere tutti coinvolti, se facciamo questo possiamo dare del filo da torcere a tutti e battagliare nelle zone alte, anche se non è facile. Stiamo mostrando grande crescita dal punto di vista della personalità. In tanti stanno rendendo molto di più rispetto alla scorsa stagione. Su tutti cito Quarta e Duncan che stanno guadagnando minuti e fiducia. E sono felice che il nostro numero 9 Beltran, abbia fatto una buona prestazione, e chi gli è subentrato abbia fatto gol”.

Il Milan di Sacchi

"Quel Milan è fonte di ispirazione per tantissimi. Baresi, Costacurta e tutti i difensori salivano di reparto per guadagnare metri ed era uno spettacolo da vedere. Martinez Quarta ha licenza di spingersi per farci venir fuori e io non posso che dargli fiducia. Ha ampi margini di miglioramento e legge queste situazioni in maniera eccezionale. Possiamo tenere intensità, palleggio e baricentro più alto".