Fiorentina, sfida a Stankovic. Italiano: “Biraghi in gruppo, vediamo...”

Italiano: "Christensen in porta"

Contro il Ferencvaros sarà titolare in porta Christensen "che sta crescendo in adattamento ed ambientamento, il ragazzo continua nel suo percorso" dice l'allenatore gigliato. Per il resto si cercherà di fare di tutto per impiegare Biraghi da titolare, seppur reduce da un infortunio: "La sua caviglia è molto migliorata, si è allenato in gruppo, vedremo come starà nelle prossime ore e se dovesse essere tutto risolto, sarà della partita. Mi auguro di sìperchèabbiamo bisogno di far rifiatare alcuni e avere nuove soluzioni per minutaggio. Stamattina nell'unico momento in cui abbiamo approfondito la gara di domani ho chiesto ai ragazzi di approcciarla come abbiamo fatto nelle ultime sfide - ha proseguito il classe 1977 -, perchè domani in questo mini torneo abbiamo la possibilità di fare punti e ottenere qualcosa in termini di classifica. Ho chiesto di affrontare la gara con la massima attenzione e concentrazione chiunque vada in campo".