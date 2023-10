Italiano: "Fiorentina, grande reazione. Potevamo fare 4 o 5 gol"

La Fiorentina trova il secondo pareggio consecutivo in Conference League contro il Ferencvaros . La squadra di Italiano ha rimontato il doppio vantaggio degli ospiti chiudendo la sfida con il risultato di 2-2. Il tecnico viola al termine della sfida ha commentato la prestazione dei suoi: "Non riesco a capire il primo tempo che abbiamo fatto. Gliel'abbiamo regalato, con un ritmo un po' più alto potevamo fare bene anche prima. Con un po' di freschezza l'abbiamo rimessa in piedi e potevamo vincerla, l'aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Siamo stati un po' fortunati prima del nostro 2-1, negli ultimi 20' potevamo fare quattro o cinque gol, potevamo anche vincere. Ci teniamo questa reazione, l'ultima mezzora è andata molto bene".

Italiano: "Reazione da squadra con carattere"

Italiano ha proseguito: "È una questione solamente mentale e oggi è stato confermato. Nel secondo tempo abbiamo messo il furore che serviva per ribaltarla. Non abbiamo concesso tantissimo nel primo tempo. In Europa, quando non conosci bene gli avversari, si rivelano sempre tutti temibili" per poi concludere: "In funzione di Napoli dobbiamo vedere come stanno 3 o 4 giocatori che sono più stanchi degli altri. Nico Gonzalez è uno di questi. Per noi è fondamentale, ora con il rientro di Ikoné possiamo anche farlo rifiatare. Sono sempre felice quando i subentrati sono efficaci e cambiano l'inerzia delle partite. Parisi sulla sinistra ha fatto un grandissimo secondo tempo. Mai lamentarsi e mai trovare alibi. Cercheremo di fare una bella prestazione anche contro il Napoli".