Fiorentina show, Italiano: "Studiato Napoli-Real. Ad Arthur ho detto..."

NAPOLI - Una vittoria preziosa sul campo dei Campioni d'Italia, la Fiorentina sbanca il Maradona e arriva alla pausa nazionali con un successo di prestigio. Al termine della sfida, Vincenzo Italiano analizza così il successo della viola: "Abbiamo analizzato bene la partita contro il Real, nel momento in cui il Napoli ha preso in mano la partita meritava di più. Un allenamento e mezzo lo abbiamo preparato su quello che abbiamo visto. Ci siamo riusciti, serveno concretezza e cinismo, si gioca contro i Campioni d'Italia. Quello che fa la differenza è che arrivi qua e hai la personalità di muovere la palla e far correre l'avversario, forse questo ci ha premiato". Poi si concentra sui singoli a partire da Martinez Quarta : "Esalta questo modo di aumentare le linee di passagio. E' un difensore atipico, che guadagana 20-25 metri in avanti. Ha preso un palo, ha impostato con Duncan e Arthur. Se inizia a capire i suoi errori andrà forte. E' di nuovo in Nazionale e crescerà in stima e autoconsapevolezza".

Italiano e le indicazioni ad Arthur

Italiano aggiunge: "Bonaventura e Nico Gonzalez erano in dubbio, erano i due candidati a riposare, ma in una partita come questa non sono riuscito a rinunciarci, premiato con Bonaventura che ha fatto gol. Siamo rimasti impressionati dal secondo tempo del Napoli con il Real. Se vai in inferiorità numerica loro sono troppo forti, allora abbiamo alzato Quarta e Arthur. Ad Arthur ho detto uno contro uno con Lobotka, il più bravo la porta a casa. E' stato bravo, stiamo battendo su questo aspetto. A volte non esce veloce, ha quella fase d'attesa che fa risistemare l'avversario, oggi è stato bravo". Poi conclude: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo di non trascorrere quindici giorni come successo dopo l'Inter. Questo era l'obiettivo. Ci teniamo stretta la vittoria, la classifica e la crescita. Tutti si stanno applicando e sono contento".