Kayode, l'Under 21 e il sogno azzurro: "Mi ispiro a Cafu e Di Lorenzo"

Tra i giovani azzurri in ascesa c'è Michael Olabode Kayode , 19 anni, giocatore della Fiorentina impegnato con la Nazionale Under 21 di Nunziata . Kayode e i compagni si stanno preparando per la delicata sfida alla Norvegia (martedì 18 ore 17:45 a Bolzano) per le qualificazioni ai prossimi Europei, Europei che lui vinse da protagonista con l'Under 19.

La crescita alla Fiorentina

Il classe 2004 sta mostrando il suo valore, gol decisivo nella finale dell'Europeo Under 19, esordio in Serie A, convocazione in Under 21. Una crescita figlia anche del lavoro di Vincenzo Italiano: "È un grandissimo allenatore. Sa darci tutti gli spunti necessari per affrontare le partite nel miglior modo possibile. Mi sono trovato sempre bene con lui e devo ringraziarlo per avermi dato la possibilità di dimostrare le mie qualità".

Da Bonaventura a Cafu

Sull'importanza di Jack Bonaventura all'interno della squadra e i suoi modelli: "Jack è un grande giocatore, dentro e fuori dal campo: sono felicissimo per lui che abbia ritrovato l'Azzurro - aggiunge - Da Cafu a Di Lorenzo, che ho incrociato domenica scorsa, fino a Walker: ovviamente tutti esterni difensivi destri come me. Il mio sogno? La Nazionale maggiore".