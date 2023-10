Italiano: "Beltran? Ora so come esulta. Fastidio quando ci puntano il dito"

"Dà fastidio che ogni volta che la Fiorentina subisce qualche tiro in più si punta il dito. Diverse squadre concedono. Noi cerchiamo di recuperare palloni in ogni zona del campo. Beltrán? Finalmente si è sbloccato. Era impossibile continuare così. Lavoriamo per i centravanti e loro devono metterci qualcosa. E oggi ha messo qualità da punta. Alomeno l'ho visto gioire e ora so come esulta". Lo ha dichiarato Vincenzo Italiano a Sky dopo la vittoria della sua Fiorentina in Conference League contro il Cukaricki.