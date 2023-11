Italiano, conferenza: "Juve pericolosa, la Fiorentina può batterla così"

FIRENZE - L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato sui canali della società alla vigilai della super sfida casalinga contro la Juventus . Domenica (ore 20:45) i toscani ospitano i bianconeri in una situazione non semplice per la Toscana a causa delle forti alluvioni e proprio da questo è partita l'allenatore dei Viola: "Tutti noi, ragazzi, società, siamo profondamente colpiti da ciò che sta accanendo in Toscana. Il nostro primo pensiero va alle famiglie colpite da tutto ciò: chi ha perso i propri cari, chi è ancora senza luce e acqua. Da parte nostra grandissima vicinanza, un caloroso abbraccio".

La sfida alla Juventus

"Una partita difficile, come tutte. Dopo la Lazio affrontiamo un'altra squadra temibile, capace di mettere in difficoltà chiunque. Va preparata bene, con attenzione. Siamo in casa, quando alziamo i ritmi e alziamo la qualità, mi auguro che lo stadio ci trascini, che sia con noi per tutta la partita e mi auguro che alla fine si possa esultare tutti insieme - aggiunge - I pericoli possono arrivare da qualsiasi parte. hanno qualità, fisicità, tutto quello che può mettere in difficoltà. Conosciamo i nostri avversari, ma dobbiamo pensare a noi stessi, iniziando la partita col il giusto furore che serve in queste partite, mettendo qualità in entrambe le fasi. Solo così si possono vincere le gare".