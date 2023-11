Fiorentina-Juve: Curva Fiesole assente e silenzio stampa tesserati viola

I club della Curva Fiesole hanno disertato la partita di Serie A tra Fiorentina e Juventus e il settore più caldo della tifoseria viola si presenta quindi parzialmente vuoto per la sfida contro i bianconeri. Gli ultras fiorentini, avendo visto disatteso il loro appello a rinviare la gara in segno di rispetto e solidarietà alle famiglie toscane colpite dall'alluvione, avevano diffuso ieri un comunicato: "La tragedia che ha colpito la nostra città avrà conseguenze a lungo termine, per questo avevamo chiesto il rinvio, per rispetto verso chi soffre, per concentrare le energie in maniera propositiva, per non lasciare nessuno indietro. Ma sapevamo di non aspettarci nulla di diverso da chi ha rovinato il mondo del pallone pensando solo a racimolare quattro spiccioli''.

La Curva Fiesole aveva chiesto il rinvio della partita e, dopo il "no" da parte della Lega, ha deciso di non essere presente al Franchi in occasione del match contro la Juventus ma di recarsi nelle zone colpite dall'alluvione per aiutare le popolazioni: "Eccola dov'è la Curva Fiesole. Sparsa per Campi e limitrofi in difficoltà" è il messaggio del tifo organizzato viola in un video pubblicato sui social in cui si vede la 'curva' impegnata a spalare.

Fiorentina in silenzio stampa

La Fiorentina, intanto, è in silenzio stampa e seppur non in via ufficiale ha fatto sapere che i suoi tesserati non rilasceranno dichiarazioni né prima né dopo la partita contro la Juventus. Alla richiesta delle ragioni di tale decisione non sono state fornite spiegazioni.

Le parole di Giuntoli prima di Fiorentina-Juve

Prima della partita, invece, ha parlato Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn. Il dirigente dei bianconeri ha dichiarato: "Siamo vicini alle famiglie colpite dall'alluvione, siamo molto dispiaciuti".