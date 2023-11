Italiano, insultato il figlio al Franchi: 'scambiato' per tifoso Juve...

La rivalità sportiva che la Fiorentina nutre nei confronti della Juventus fa sì che questa sfida non sia mai una partita come le altre. E spesso il confronto sportivo degenera in dinamiche che di sportivo e di sano non hanno granché. Stavolta però, oltre ai soliti insulti nei confronti degli ex come Vlahovic, quest'ultimo tra i più fischiati e contestati durante la partita, vinta dai bianconeri con la rete di Miretti, c'è stato anche un brutto episodio sugli spalti al termine della gara, con protagonista il figlio di Vincenzo Italiano.