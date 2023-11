Fiorentina, Italiano: "Con la Juve sono mancati i tifosi. Beltran non ci sarà"

Sembra essere tornato il sorriso in casa Fiorentina . Dopo i 3 ko consecutivi in campionato, i viola hanno ritrovato il successo in Conference League : vittoria contro il Cukaricki e primo posto nel girone F . L'obiettivo dei toscani è quello di ritrovare i 3 punti anche in campionato. Di fronte non il più semplice degli avversari: a contendere la posta in palio ci sarà il Bologna di Thiago Motta .

Italiano presenta Fiorentina-Bologna

Alla vigilia del match del Franchi così ha parlasto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ai canali ufficiali del club: "Tornare alla vittoria in Serie A sarebbe utile: in passato siamo sempre usciti dai momenti difficili. Dobbiamo archiviare la Conference, dove siamo riusciti a ribaltare l'inizio del percorso, nel quale eravamo in ritardo in classifica. Ora la testa deve essere al campionato, c'è una partita importante contro un avversario di rilievo: dopo 3 ko di fila vogliamo aggiungere punti, cercheremo di affrontare il match nel migliore dei modi". Sulle condizioni della squadra: "Non avremo Beltran: oggi ha provato ma sente ancora dolore. Kayode e gli altri non riusciremo a recuperarli, valuteremo Mandragora. Per il resto ci sono tutti, carichi e convinti di poter ricominciare a correre in campionato". Infine sull'avversario di domani: "Il Bologna è una delle squadre rivelazione, sta facendo bene, complimenti a Thiago Motta. Loro propongono calcio, sono compatti e ripartono velocemente. Sono temibili perché in salute, sarà complicato ma vogliamo far bene e fare punti, giocando da squadra vera e provando a fare di più rispetto all'ultimo periodo. Come dico sempre, i tifosi saranno il nostro 12esimo uomo: ci sono mancati tantissimo con la Juve, so di cosa sono capaci, ci trascinano".