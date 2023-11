Italiano: “Ci manca la ferocia per fare gol, meritavano almeno il pareggio"

MILANO - Ko di misura per la Fiorentina a San Siro contro il Milan , Vincenzo Italiano analizza così: "Abbiamo concesso nei 10' finali del primo tempo e ci hanno punito, nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita. E' un peccato non aver segnato dopo aver prodotto così tanto. Dobbiamo avere più detemrinazione nel segnare, questo è quello che ci è mancato". Il tecnico della viola prosegue: "Non siamo riusciti a scardinare il Milan nella prima mezz'ora, poi la voglia l'abbiamo messa in campo e qualcosa doveva fruttare. unica cosa, dobbiamo cercare qualcosa in più anche a livello individuale, trovare il guizzo, la giocata . E' un peccato non dare continuità dopo il Bologna, dobbiamo cercare di diventare fortissimi"

I dubbi sull'attacco della Fiorentina

Poca incisività in attacco nonostante le tante occasioni create, Italiano spiega così il momento dei suoi attaccanti: "Se non si riesce a reagire non risolvi. Sono convinto che a livello individuale qualche domanda ce la dobbiamo fare. Creare così tanto non può non portare al gol. Ma dobbiamo continuare, mettere in difficoltà anche chi è più forte di noi. Dobbiamo cercare qualcosa che faccia scattare la scintilla". Poi chiude ribadendo: "Non è la prima partita così che capita da quando sono alla Fiorentina, non capisco perchè non riusciamo a concretizzare quando si crea così tanto. Dobbiamo trovare la soluzione perchè sennò è un peccato".