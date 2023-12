Italiano: "La Fiorentina poteva fare ancora male alla Roma, con Paredes..."

ROMA - Esce con un punto dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma , la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nonostante la doppia superiorità numerica nel finale, il tecnico della viola commenta così l'1-1 al triplice fischio: "Doppia per pochi minuti, potevamo fare ancora male alla Roma, anche se abbiamo fatto un secondo tempo straordinario. Abbiamo ripreso una partita che abbiamo approcciato male. Abbiamo avuto tante occasioni, peccato perchè potevamo approfittare di una Roma che pensava solo a difendere. Potevamo arrivare di più in zona gol, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi". Continua così nell'analisi Italiano: "Secondo me abbiamo concesso il gol in maniera ingenua, potevamo cotinuare a muovere e invece loro nelle transizioni riempiono bene l'area e hanno fato un bel gol. Bravi loro, ma partita straordinaria della Fiorentina. Torvavamo una squadra forte in uno stadio infuocato. Bicchiere pieno a tre quarti".

"Partita che mi aspettavo, la Roma passa sempre in vantaggio in casa. Poi partita che alla fine devi rimetterla a posto e ci vuole carattere, personalità, qualità. Bravi a non concedere, questo ci ha permesso di riprendere in mano la partita", prosegue Italiano che su Gonzalez spiega: "Nico rientrava dopo qualche problema. Per noi è importante, per poco non fa gol, peccato. Rientra a pieno regime e siamo contenti". Sulla sua squadra: "Vedo una Fiorentina in crescita anche se a volte alterniamo degli spezzoni di partita dove non siamo noi. Offriamo sempre prestazioni di livello, soprattutto contro le grandi squadre. Qualcosa da migliorare è sotto porta. Io penso che la Fiorentina troverà la strada giusta, serve un percorso di crescita e sono sicuro che cresceremo. Il nostro obiettivo è milgiorare 7° e 8° posto, tutto quello che sarà di guadagnato deve arrivare attraverso prestazioni e carattere. Dal settimo posto in sù c'è il nostro obiettivo". Sulle parole dette a Paredes nel finale chiarische: "Nel finale stavo chiarendo sull'entrata di Lukaku che è stata brutta, non ci siamo capiti, ma poi tutto risolto".