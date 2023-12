Kouame mostra i segni di Lukaku: sui social la foto della gamba colpita

ROMA - All'85' della sfida tra Roma e Fiorentina, finita 1-1, Romelu Lukaku è stato protagonista di una brutta entrata ai danni di Kouame. Il direttore di gara non ha esitato estraendo il cartellino rosso all'ex attaccante dell'Inter costringendo i giallorossi a concludere la partita in 9. Il fallaccio di "Big Rom" ha lasciato delle conseguenze al giocatore della Fiorentina che nelle storie Instragram ha pubblicato la foto della gamba colpita dall'attaccante belga senza aggiungere nessun commento se non la gif "Thanks God".