Gonzalez, infortunio in Ferencvaros-Fiorentina: le condizioni

BUDAPEST (Ungheria) - Tornava oggi tra i titolari dopo aver saltato i match con la Salernitana in campionato e con il Parma in Coppa Italia, e in campo appena 18' domenica scorsa con la Roma, è durata appena 20' la partita - quella di Conference League tra Ferencvaros e Fiorentina - di Nico Gonzalez.