Italiano si esalta: "Fiorentina, classifica spettacolare. Ora il mercato"

Dopo i due pareggi consecutivi (con la Roma in campionato prima e con il Ferencvaros in Conference League poi), la Fiorentina torna alla vittoria. I viola si impongono di misura sull' Hellas Verona : il match del Franchi è deciso da un gol di Beltran al 33' della ripresa . Un successo che consente ai toscani di agganciare in classifica i campioni in carica del Napoli , con 27 punti raccolti.

Fiorentina-Verona, l'analisi di Italiano

A commentare la vittoria contro i gialloblù il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che si è così espresso ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, dove Terracciano ha fatto il bello e il cattivo tempo: ha parato il rigore, la ribattuta, 3-4 interventi decisivi. Nella ripresa, anche se non siamo stati come al solito, abbiamo trovato il gol. Una gara in cui forse meritavamo meno, ma è capitato anche altre volte in cui meritavamo di più e non abbiamo raccolto nulla. Ci sta in un percorso fatto di tanti impegni ravvicinati, oggi i ragazzi hanno palesato un po' di stanchezza però bene vincere, non subire gol e la classifica. L'approccio? Lo si spiega perché il Verona è una squadra temibile: ha cambiato sistema, con la palla sopra, ti devi adeguare al loro modo di interpretare le partite. Dopo il primo tempo abbiamo modificato qualcosa, non abbiamo più subito la partita e di questo dobbiamo farne tesoro: perderla oggi non sarebbe stato bello, soprattutto per la classifica che ora è spettacolare. Aggiungiamo 3 punti e siamo contenti".