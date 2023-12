"Questo corto muso che va di moda...", Pradè e la Fiorentina alla Allegri

Dopo due pareggi tra Serie A e Conference League , la Fiorentina ritrova la vittoria in campionato. I viola si impongono di misura al Franchi contro l' Hellas Verona : una gara, soprattutto nel primo tempo, sofferta, con i gialloblù che hanno creato tante occasioni sbagliando anche un calcio di rigore. Vittoria con modalità inusuali per i toscani, che solitamente riescono ad esprimere un gioco spumeggiante e coinvolgente.

Pradè: "Abbiamo provato il corto muso"

E a proposito del successo e dei modi con cui è arrivata, si è espresso anche il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ai canali ufficiali del club: "Le partite sono tutte difficili, abbiamo giocato contro una squadra organizzata e che ci ha messi in difficoltà. Siamo tornati venerdì alle 3 del mattino, abbiamo giocato sempre, c'erano tanti infortunati. Voglio fare i complimenti a chi è sceso in campo. Abbiamo portato a casa una vittoria in questa maniera: non è nelle nostre caratteristiche, ma è ancora più bella come vittoria".

E ancora sulla sfida: "Nel primo tempo loro erano aggressivi, hanno avuto l'occasione per fare gol con il rigore, Terracciano oggi è stato eccezionale. Nella ripresa il mister ha sistemato alcune cose. Ci portiamo questa vittoria a casa con grande merito". Una vittoria non da Fiorentina degli ultimi tempi: "Ora c'è questo 'corto muso' che va tanto di moda, l'abbiamo fatto pure noi, sperimentandolo a favore nostro: quando abbiamo perso di corto muso non meritavamo di perdere, e oggi è stato il contrario". Vittoria 'allegriana' per i viola, che agganciano così il Napoli in classifica.