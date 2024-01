Italiano carica: "Fiorentina in tre competizioni e grandi traguardi davanti"

Vincenzo Italiano ha svelato i buoni propositi per il 2024 della sua Fiorentina. La prima tappa del nuovo anno è senza dubbio la trasferta al Mapei contro il Sassuolo. La squadra ha voglia di continuare nell'ottimo momento vissuto nelle ultime gare con i successi che hanno proiettato la viola tra le prime quattro della Serie A. La formazione ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro i neroverdi dove mancheranno gli infortunati Nico Gonzalez e Sottil, oltre a Kouamé convocato in Coppa d'Africa. Sarà un tassello in più M'bala Nzola, non chiamato dall'Angola per la competizione a causa di alcuni "motivi personali". A proposito degli obiettivi di questa stagione ha parlato proprio Italiano a Tg Rai Toscana.

Italiano: "Vogliamo raggiungere traguardi importanti"

I buoni propositi per il 2024 Vincenzo Italiano li ha tutti riservati per la sua Fiorentina: "Siamo dentro tutte e tre le competizioni e vogliamo cercare di arrivare fino in fondo, come lo scorso anno. Sappiamo che non è facile, ma è la nostra intenzione, ovvero quella di far gioire il nostro pubblico. Il mio desiderio è vedere la mia squadra esprimersi nel migliore dei modi, uscendo sempre dal campo a testa alta e cercando di ottenere sempre il massimo da ogni partita". E sulle due finali disputate: "Due finali raggiunte con grande orgoglio, che devono essere un punto di partenza della Fiorentina, perché può ancora raggiungere traguardi importanti". In chiusura l'importanza per il movimento italiano delle finali Europee giocate nella scorsa stagione: "Sono state raggiunte con grande merito, segno della crescita del movimento e di quello che si sta proponendo in Italia. Sono state affrontate squadre di grande livello: Manchester City, Siviglia, West Ham, che in Europa stanno continuando a mostrare il loro valore. Ma aver raggiunto le finali è uno stimolo per tutto il movimento: perché vuol dire che il nostro sistema ha giocatori importanti e tecnici che sanno guidare le proprie squadre".