Italiano: "Meritavamo il pareggio, persi punti importanti"

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta della Fiorentina in campionato contro il Sassuolo decisa da uan rete di Pinamonti . Il tecnico viola ha dichiarato: “Dopo un primo tempo del genere dovevamo cambiare. Dopo il gol annullato al Sassuolo ho dovuto cambiare perché eravamo lenti, prevedibili. Nel secondo meritavamo il pareggio, peccato perché erano punti importanti". Italiano ha poi aggiunto: “Arrivano pochi gol in relazione a quanto creiamo. Nel girone di ritorno possiamo ancora crescere, perché abbiamo ampio margine di miglioramento”.

La situazione della Fiorentina

Sull'attuale situazione della Viola, falcidiata dagli infortuni e da alcuni giocatori partiti per la Coppa d'Africa, Italiano ha concluso: “Kouame in Coppa D’Africa, Nico e Sottil sono infortunati. Ho dovuto alzare Parisi, non avevo altre soluzioni. Ha dato bei palloni, è stata giusta l’idea. Il secondo tempo in crescendo mi fa restare tranquillo, un inciampo ci può stare”.