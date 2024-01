Italiano su Arthur: "Lo stiamo gestendo, a gara in corso offre qualità"

FIRENZE - Pareggia la Fiorentina la prima di ritorno in Serie A e mantiene il quarto posto a +1 sulla Lazio. Due volte in svantaggio, la viola è capace di agguantare il 2-2 nel finale grazie ad un rigore di Nzola. Questa l'analisi del tecnico Vincenzo Italiano a Dazn: "Il loro approccio è stato migliore del nostro, dobbiamo iniziare ad aggiustare qualcosina perché nei primi tempi non siamo all'altezza della prestazione. Abbiamo avuto la bravura di tenerla viva, manca poco che la vinciamo ma l'Udinese ci ha castigato e ci teniamo il punto. E' chiaro che volevamo vincere, ma andiamo avanti". Sulle reti degli attaccanti aggiunge: "E' un bene che abbiano segnato gli attaccanti ma soprattutto sono contento della ripresa in cui abbiamo attaccato l'area. La personalità di Nzola mi fa ben sperare, è entrato benissimo in una posizione non sua dando profondità, tenendo palla e prendendosi la responsabilità di segnare il rigore".