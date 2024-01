Italiano: "Arrabbiato e deluso, continua la maledizione dei rigori". E sul gol di Lautaro...

Vincenzo Italiano ha commentato la sconfitta della Fiorentina al Franchi contro l'Inter decisa dalla rete di Lautaro Martinez al 14° minuto del primo tempo. Il tecnico viola ha dichiarato: “Oltre che arrabbiato sono un po’ deluso dal fatto che in partite come queste non riusciamo mai a trovare la giocata per non perderle. Abbiamo creato tante occasioni ma non abbiamo fatto punti. Abbiamo la maledizione dei calci di rigore e così non va bene. Perdiamo punti, perdiamo partite. Ma giocando così ci toglieremo belle soddisfazioni”. Poi sul rigore fallito da Nico Gonzalez ha aggiunto: “Chi tira, chi non tira, il problema è che chi arriva sul dischetto deve essere convinto e deve prendersi la responsabilità. Abbiamo ricevuto delle critiche ma lì sul dischetto diventa tutto particolare. Quando ti presenti sulla palla è questione di freddezza. Si può sbagliare ma con tre rigori sbagliati abbiamo perso tre partite“.