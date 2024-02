Commisso all’attacco: “Imbarazzante chi mette zizzania. Ci sono club indebitati…”

Rocco Commisso non è mai stato banale nelle sue parole. Non lo è stato nemmeno questa mattina quando ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina per dire la sua sul momento della squadra. Diversi i temi trattati dal presidente della formazione Viola: lo stadio, il futuro di Italiano, i risultati poi anche la stoccata con chi rema contro il club. "Troverò il tempo di affrontare queste situazioni" ha detto il patron americano.

Commisso, Italiano e lo stadio Franchi: le sue parole

Rocco Commisso non ci ha girato attorno ed è stato piuttosto diretto nel corso dell'intervista: "Ci sono persone che vanno contro la Fiorentina tutti i giorni, affronterò queste situazioni. Quando le cose non vanno bene si sta vicino alla squadra, ora mi aspetto che i tifosi ci sostengano come hanno sempre fatto. In questi momento è più facile criticare ma noi crediamo nella squadra e i conti si fanno alla fine". In tema di conti il presidente ha parlato del bilancio: "I ricavi del 2023 sono stati 146 milioni, inclusi i 25 della Mediacom. Miglior risultato della storia della Fiorentina. Sorrido quando leggo che non voglio spendere. Dal 2019 a giugno 2024 ho speso più di 400 milioni per la Fiorentina. I conti sono in regola, ma non significa che dobbiamo spendere cifre per noi fuori mercato. Continuo a vedere club indebitati che spendono normalmente, non è cambiato nulla. Mercato?Contento di Belotti e Faraoni sono due capitani".

E sul futuro di Italiano ha detto: "Ci parlo spesso e ovviamente ha la nostra completa fiducia. Ha svolto un lavoro straordinario e ha raggiunto grandi risultati, sa che ha tutto il nostro supporto. Trovo imbarazzante chi dice che abbiamo problemi, lo fa solo per mettere zizzania. Non mi sono piaciute anche le parole nei confronti di Biraghi che è il nostro capitano, si impegna sempre dando il 100%". Poi un ricordo su Hamrin: "Avevo 10 anni quando Kurt giocava con la Fiorentina. Non era un idolo, ma lo ammiravo davvero. L'ho conosciuto a Coverciano anni fa e in questi giorni siamo stati vicini il più possibile ai nostri cari". In chiusura sul tema stadio: "Giocare al Franchi è una buona notizia, ma rimangono i soliti dubbi. Chi mette i soldi per completare il Franchi? E quelli per il Padovani? Chi lo paga l'affitto e a quanto ammonta? Noi speriamo di giocare al Franchi nel 2026".