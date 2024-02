Kouamé ricoverato con la malaria: la nota della Fiorentina

La Fiorentina ha comunicato che Christian Kouamé è risultato positivo al test della malaria. Un annuncio inaspettato in casa Viola, che tramite i propri canali ufficiali ha fatto sapere che nella notte tra il 20 e il 21 febbraio l'attaccante ivoriano ha accusato i sintomi tipici dell'infezione malarica, tra cui febbre e malesseri generali. Il giocatore è reduce dalla Coppa d'Africa disputatasi in Costa d'Avorio, che ha visto vincere i padroni di casa nella finale dell'11 febbraio contro la Nigeria. Rientrato a ridosso del match contro l'Empoli, Kouamé non era stato convocato da Vincenzo Italiano .

La nota della Fiorentina

Questo l'annuncio del club toscano sulle condizioni di Christian Kouamé, attualmente ricoverato: "ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni".