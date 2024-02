Italiano: "Battuta la Lazio dopo tre anni. Gioia immensa"

"Finalmente siamo riusciti a battere la Lazio dopo tre anni. E' una gioia immensa, la prestazione è stata strepitosa e soprattutto siamo riusciti a metterli in difficoltà dopo aver raccolto un punto in tre anni". Sono le parole di Vincenzo Italiano al termine del match contro la Lazio - valido per la 26ª giornata di Serie A - che ha visto la Fiorentina aggiudicarsi in rimonta lo scontro diretto con i biancocelesti. La Viola chiude dunque al 7º posto con 41 punti davanti alla formazione di Sarri .

"Formazione da riproporre"

"Avevamo preparato qualcosa di diverso, come la posizione di Beltran e quella più arretrata di Bonaventura - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Rimonta? Quando giochi con questa qualità puoi rientrare, abbiamo sbagliato anche un rigore ma l'atteggiamento è stato straordinario. Io impassibile sui gol? Siamo abituati a brutte sorprese, la Lazio ha qualità e anche se non era in giornata può sempre farti male".

"Oggi ho rivisto lo spogliatoio dei vecchi tempi, che riesce a trasformare in campo le cose provate in allenamento. In mezzo serviva qualità, con Jack, Arthur e Beltran a legare il gioco e impedire alla Lazio di ripartire. È una formazione da riproporre, a marzo sarà un mese impegnativo tra Conference e squadre fortissime"

"Abbiamo rinunciato a Mandragora e Duncan che ci torneranno utili. Kayode? Ha fatto una partita di grande attenzione, deve ancora crescere ma quando si applica è in grado di fare prestazioni di livello. Rigore sbagliato? Nico mi ha promesso che segnerà il prossimo", ha concluso Italiano.