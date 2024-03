Italiano su Fiorentina-Roma: "La malasorte ci perseguita". E sui rigori...

Su Fiorentina-Roma

Una Fiorentina che ha sbagliato il quinto rigore in questo campionato:"Ci siamo fermati più di una volta a provarli, tutti quelli che hanno sbagliato sono rigoristi. Più che continuare a lavorare non possiamo fare, sta sbagliando gente che in allenamento fa gol. In questo momento stiamo pagando in maniera eccessiva gli errori dal dischetto, dobbiamo cercare di risolverlo", ha detto ancora Italiano. "Sono punti persi, partite non vinte, amarezza da smaltire in fretta perché giovedì abbiamo già un'altra partita. Resta la soddisfazione per aver giocato alla grandissima contro una squadra forte come la Roma, penso che continuando così qualche partita la vinceremo. Siamo sulla strada giusta per il finale di stagione", ha concluso Italiano.