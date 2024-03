"Joe, non mollare": Barone, oceano d’affetto da Firenze agli Usa

"Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo". Il bollettino diffuso ieri dalla Fiorentina conferma la gravità delle condizioni del direttore generale Joe Barone , 57 anni, colpito da un attacco cardiaco domenica poche ore prima della gara con l'Atalanta in programma alle 18 a Bergamo (prontamente rinviata) e operato alle coronarie in tarda serata all'ospedale San Raffaele di Milano , dove si trova ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica. Occorre attendere il decorso post operatorio, ad ora "le condizioni cliniche restano critiche" fa sapere la società che insieme alle famiglie del dirigente e di Commisso ringrazia il San Raffaele e tutta l’equipe del professor Zangrillo "per l’operato messo in atto dal primo momento", estendendo poi i ringraziamenti (tramite un'altra nota) all'Atalanta, alla Figc e alla Lega Serie A - l'ad De Siervo è corso subito all'ospedale - "per la vicinanza e la sensibilità dimostrate".

Barone, arrivati in Italia i figli. Atteso anche Rocco Commisso

In questa difficilissima battaglia Joe Barone non è solo. Al suo fianco c'è la moglie Camilla, arrivata da Firenze domenica sera, rimasta tutta la notte con lui. E da ieri mattina i figli Pietro (che ha reso nonno il dirigente un anno fa), Salvatore, Giuseppe e Gabriella immediatamente partiti dagli Stati Uniti, occhi lucidi, volti tesi e preoccupati, che per tutto il giorno sono entrati e usciti dall'ospedale. Vicino alla famiglia il direttore sportivo Daniele Pradé rimasto al San Raffaele tutta la notte. Domani arriverà in Italia, dal New Jersey, Rocco Commisso: il presidente viola, legato a Barone da un profondo rapporto d'affetto prima ancora che professionale iniziato diversi anni fa in Mediacom, poi nel club calcistico dei New York Cosmos quindi alla Fiorentina, viene tenuto costantemente aggiornato e per lui, più che per altri, è un momento di dolore e grande apprensione. "Prego per la salute di Barone, che si riprenda completamente, è un uomo forte e amato da tante persone" il post sui social di Joseph Commisso, figlio del patron.