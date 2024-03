Joe Barone, aperta camera ardente al Viola Park: la commozione di Commisso

Si è aperta intorno alle 9 di questa mattina la camera ardente al Viola Park per dare l'estremo saluto a J oe Barone, il direttore generale della Fiorentina stroncato da un arresto cardiaco . Proprio oggi, Barone avrebbe compiuto 58 anni. Tra i primi ad arrivare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso , visibilmente addolorato per la scomparsa del suo fidato braccio destro e amico. Dopo la camera ardente, domani il feretro di Barone sarà portato a Pozzallo dove si svolgeranno i funerali.

Fiorentina, l'ultimo saluto a Barone

Già molte le persone in fila per l'ultimo saluto al dirigente. Presente anche tutta la famiglia, la moglie Camilla con i quattro figli. Bandiere a mezz'asta nel centro sportivo, e i tifosi della Curva Fiesole, attraverso un comunicato diffuso in queste ore, si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio per venire a salutare Joe Barone.