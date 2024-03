La Fiorentina piange Barone e Commisso riflette: sta pensando di cedere il club

La morte di Giuseppe Barone apre un vuoto nella Fiorentina , non solo dal punto di vista umano. Il direttore generale viola era il motore che mandava avanti tutta la macchina viola in ogni comparto. Sue le idee, suo il controllo, sua la supervisione, dall'area tecnica alle riunioni e i sopralluoghi sulle infrastrutture, giornate intere dedicate alla Fiorentina dall'alba alla sera tardi attraverso un filo diretto con Rocco Commisso . La sua morte, dunque, lascia punti interrogativi sugli scenari futuri.

Fiorentina, Commisso e le scelte per il futuro

C'è intanto una stagione da portare a termine e saranno il ds Daniele Pradè e il dt Nicolas Burdisso a seguire la parte sportiva e la squadra che ora più che mai cercherà di centrare quegli obiettivi per cui lavorava anche Barone. Saranno loro a fare il mercato per la prossima stagione e ad affrontare i tanti casi contrattuali caldi e spinosi, dalle scadenze, ai prestiti, fino al nodo allenatore. E Daniele Pradè sarà colui che rappresenterà la Fiorentina anche in Lega, magari affiancato dal responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari che con il dg ha seguito, passo dopo passo, tutte le battaglie affrontate dalla Fiorentina e che anche internamente sarà il punto di riferimento. Il presidente Rocco Commisso e la moglie Catherine, che ha spesso consigliato e affiancato il dg nelle scelte sulle infrastrutture, arriveranno oggi a Firenze e l’imprenditore dovrà decidere se inserire in società, a colmare la perdita del suo braccio destro, qualche dirigente di fiducia della Mediacom.