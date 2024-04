Burdisso esalta il Viola Park: "Orgoglio nel lavorare qui, creiamo senso di appartenenza"

Uno dei centri sportivi più all'avanguardia d'Europa, e un esempio da seguire in Italia. A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il Viola Park è diventato un punto di riferimento per la Fiorentina ma non solo. Grazie alla sostenibilità e all'integrazione con l'ambiente circostante, il fiore all'occhiello del club punta a diventare un punto di partenza per lo sviluppo e la crescita di tutte le sue squadre. "La prima sensazione è quella di orgoglio nel lavorare qui, di essere parte di questa famiglia che ha avuto la grande idea di pensare un centro sportivo del genere", ha raccontato Nicolás Burdisso, Direttore tecnico ACF Fiorentina, nel corso di un'iniziativa con il partner del club, la piattaforma PlanetPay365. "A livello pratico questo si riflette nella qualità del lavoro, nelle performance e soprattutto nella creazione di un grande senso di appartenenza. Il fatto di essere sempre insieme, di far incontrare i ragazzi delle giovanili, o della squadra femminile, con quelli di Serie A - che rappresentano il punto di arrivo finale e in cui si possono identificare - è una delle dinamiche che dobbiamo stimolare".