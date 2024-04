Italiano, super elogio a Carnesecchi: “Parate incredibili, è un campione”

FIRENZE - " Carnesecchi ha fatto due parate su Gonzalez incredibili , bravo lui. In queste partite si affrontano campioni e lui è stato strepitoso. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, non abbiamo mai fatto girare le loro punte , meno nel secondo quando Scamacca è stato bravo a difendere il pallone. Il primo round è a nostro favore e andiamo avanti. Avevamo bisogno di una vittoria dopo giorni non belli, oggi la squadra ha risposto bene e siamo fiduciosi per la gara di ritorno". Lo ha detto ai microfoni di "Italia Uno" il tecnico viola Vincenzo Italiano al termine della semifinale di andata di Coppa Italia fra Fiorentina ed Atalanta.

Italiano dopo Fiorentina-Atalanta

"Sarebbe stato difficile al ritorno anche se avessimo fatto il secondo gol, servirà una prestazione strepitosa per andare in finale - ha aggiunto Italiano -. Siamo stati bravi a non far vincere i duelli agli attaccanti dell'Atalanta, loro quando ti saltano addosso gli impatti li vincono, hanno giocatori che sanno sfruttare certe situazioni quindi abbiamo fatto molto bene. Siamo stati bravi nella velocità, nell'attenzione e nell'aggressività, e siamo stati bravi anche nell'approccio alla partita. Queste sono partite in cui la posta in palio è altissima, avremmo messo la firma per vincere con qualsiasi risultato quindi questo 1-0 ce lo teniamo stretto".