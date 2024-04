Italiano: "Conference League e Coppa Italia, la Fiorentina vuole vincere"

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Viktoria Plzen-Fiorentina , gara in programma giovedì 11 aprile alle 18:45. La sfida sarà valida per i quarti di finale di Conference League , a cui i viola sono arrivati dopo aver eliminato il Maccabi Haifa nel turno precedente. L'obiettivo è adesso quello di tornare in finale per vendicare la sconfitta contro il West Ham della passata stagione. In caso di passaggio del turno la Fiorentina affronterà la vincente di Club Brugge-Paok in semifinale.

L'allenatore viola si è espresso così sul ruolo di favoriti fino alla finale: "Per confermare quello che pensate voi e forse anche il nostro avversario di domani va disputato un grande quarto di finale. Affronteremo una squadra tosta, per quello che hanno dimostrato: sono imbattuti nella competizione, hanno una difesa davvero ermetica e la capacità di incidere. Non abbiamo mai sottovalutato nessuno, quest'anno abbiamo provato a fare meglio dello scorso e abbiamo vinto il girone. Sottovalutare qualcuno in Europa è troppo pericoloso, dobbiamo dimostrare il nostro valore non solo a chiacchiere. Domani ci sarà veramente da sudare".

Fiorentina, Italiano: "Vogliamo vincere tutto"

Italiano ha quindi risposto a chi lo critica di pensare solo alle Coppe: "Non saprei cosa dire, non è così. Prepariamo tutte le gare per ottenere il massimo, in campionato abbiamo avuto la sfortuna di avere quattro-cinque partite ravvicinate e tutte di alto livello: le prestazioni ci sono state, ma non i risultati. Confermo che non è così, vogliamo vincere in ogni competizione e abbiamo otto partite di campionato per risalire, ne abbiamo la possibilità. In queste partite sappiamo che è dentro o fuori, ci vuole tutto quello che serve. Ma l'attenzione non è rivolta a una competizione invece che a un'altra... Solo che essendo gare importantissime, la spina rimane attaccata più a lungo".

Italiano: "Futuro? Impossibile pensarci"

Infine Italiano ha commentato le voci sul suo futuro: "Personalmente non mi dà fastidio nulla. Ho la massima attenzione e concentrazione verso il mio lavoro con i ragazzi, per arrivare a traguardi come lo scorso anno che tutti vogliamo rivivere. Qualsiasi discorso non mi tocca, non mi interessa e non mi disturba. A un mese e mezzo dalla fine, con partite così importanti, mi interessa solo la preparazione e vedere i ragazzi esprimersi al massimo. Quello è l'unico pensiero".

Fiorentina, Barak: "Vogliamo fare risultato"

Anche Antonin Barak ha parlato della partita in conferenza stampa: "Il Viktoria Plzen non è mai arrivata nei quarti di finale di una competizione europea, quindi vogliono superare questo obiettivo. Noi però vogliamo passare il turno in tutti i modi, siamo pronti a dare il 100%". Il nostro obiettivo è fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo in vista del ritorno a Firenze". Quindi un commento sulla stagione dei viola: "E' simile a quella dell'anno scorso, anche se siamo partiti meglio. Io all'inizio sono stato fuori per dei problemi fisici, poi ho cercato di mettermi a disposizione il prima possibile giocare partite in Serie A ed in Europa. Non guardo al passato, sono contentissimo perché siamo ancora dentro a tutte le competizioni, questo è un grande risultato. Vogliamo ottenere risultati importanti".