Italiano dopo Viktoria-Fiorentina: "Belotti e Nzola potevano fare di più"

PLZEN (Repubblica Ceca) - "L’obiettivo tutte le volte che si inizia fuori casa è ottenere un risultato positivo, che permette di dare senso alla gara di ritorno. Da questo punto di vista ci siamo riusciti, poi dovevamo fare qualcosa in più negli ultimi metri anche se non avevamo di fronte una squadra di sprovveduti. Si chiudono benissimo, riescono a non concederti spazio, in qualche situazione potevamo fare diversamente ma si gioca sui 180 minuti. Area vuota? Quando mandi tanti uomini in area nella gara d’andata rischi di concedere il fianco all’avversario, abbiamo preferito avvolgere e non rischiare. Abbiamo avuto poche occasioni ma in Europa bisogna ragionare sulla doppia sfida". Così, ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 a Plzen contro il Viktoria, nell'andata dei quarti di finale di Conference League, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: "Dobbiamo essere più imprevedibili, chi ha l’uno contro uno dovrà cercare di fare qualcosa di diverso da stasera. Quando si staziona in quelle zone la partita diventa loro, loro determinano lo sviluppo. Sono convinto che saranno quelli davanti a farci vincere la partita".